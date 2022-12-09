Сокращение просроченной дебиторской задолженности за поставленные энергетические ресурсы стало главной темой совещания с представителями ресурсоснабжающих организаций региона в управлении энергетики Липецкой области. Главная задача – не допустить роста долгов, поскольку невыполнение потребителями финансовых обязательств ведет к невозможности своевременного обновления изношенной инженерной инфраструктуры

Эта проблема актуальна уже не первый год и требует постоянного контроля Участники совещания обсудили причины и наметили ряд первостепенных задач, направленных на сокращение невыполненных обязательств. «Энергоресурсы – это такой товар, как и все остальные и за него также нужно вовремя платить. Здесь формула простая: есть деньги – будет услуга. Если неуплата объясняется просто нежеланием, такое нужно пресекать. А если имеется объективная причина, нужно разбираться в условиях и обстоятельствах», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.