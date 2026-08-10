Сокровища солонцов

Лук предвиденный.

Эти кадры наш внештатный автор Наталия Игнатова сделала 3 августа во время очередной прогулки по солонцам – уникальному месту между Добринкой и деревней Наливкино. Напомним, что это ландшафтно-биологический памятник природы, главная ценность которого – особый растительный мир, приспособленный к засоленной почве. Среди растений встречаются виды, занесенные в Красную книгу Липецкой области.

На первом снимке – лук предвиденный.

— Это растение сегодня стало настоящей редкостью, — делится Наталия. – Раньше можно было встретить целые заросли из него. Но года два назад лук предвиденный почему-то исчез, его осталось очень-очень мало.

Кермек опушенный.

Кермек опушенный – краснокнижный вид, который растет преимущественно на солонцах. А таких территорий в нашей области почти нет.

— По сути, Добринский край – единственное место в регионе, где можно увидеть это растение, — поясняет автор снимков.

Солонечник обыкновенный.

А вот солонечник обыкновенный только начинает распускаться. Его цветение длится с августа по октябрь, и совсем скоро поля здесь превратятся в желтые ковры – зрелище невероятной красоты!

По словам собеседницы, она очень бережно относится к редким видам растений, чего и другим советует. А вот набрать с собой небольшой букетик из василька лугового, который к краснокнижным цветам не относится, не считает предосудительным.

Сама Наталия Игнатова признается, что раньше относилась к солонцам скептически: «Какое разнообразие может быть на скудной почве, особенно по сравнению с черноземом?». Но, узнав эти места поближе, она кардинально изменила мнение.

— Теперь я приезжаю сюда каждые две недели и каждый раз открываю для себя что-то новое. Наши солонцы – настоящий рай для натуралиста! А какой там стоит умопомрачительный запах полыни…

Фото Наталии Игнатовой.