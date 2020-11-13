Солисты липецкой филармонии получили Гран-при Международного фестиваля

Солисты Липецкой государственной филармонии Игорь Пронин и Михаил Вербицкий стали лауреатами первой степени и обладателями Гран-при Международного творческого фестиваля «Призвание – АРТИСТ!», который онлайн прошёл в Санкт-Петербурге, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Записи, которые липецкие вокалисты прислали на конкурс, были удостоены высоких оценок жюри. Выбрать, кто из них лучше, так и не смогли. «Гран-при был разделён на двоих великолепных солистов», – написано в сопроводительном письме.

Услышать выступление талантливых липецких артистов можно в филармонии. Кроме того, в этом сезоне меломанов ждут и другие интересные события. Сегодня открывает сезон Липецкий государственный духовой оркестр. 19 ноября в зале «Унион» запланировано открытие сезона Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов. 26 ноября в Виртуальном концертном зале филармонии состоится концерт органной музыки.

«Музыка как никакое другое искусство объединяет нас для общих дел, для радостей, для укрепления духа, способного противостоять любым невзгодам. Люди разных национальностей легко понимают музыкальный язык, который передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несёт идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава региона Игорь Артамонов.