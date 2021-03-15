13 марта на ул. Грязинское шоссе в Липецке, в 16.30, 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Хундай Солярис», допустила столкновение с автомобилем «Скания» под управлением 44-летнего водителя.

В ДТП пострадали водитель легковушки и двое несовершеннолетних пассажиров – мальчики 12-ти и 2-х лет.

Пострадавших с различными травмами доставили в медицинские учреждения. Женщина и 2-летний ребенок госпитализированы, 12-летний мальчик после оказания помощи отпущен.

По предварительным сведениям причиной ДТП стал выезд автомобиля «Хундай Солярис» на встречную полосу движения. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.