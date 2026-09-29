УМВД России по Липецкой области в период с 21 сентября по 2 октября 2026 года проводит второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Целями акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их не­медицинского потребления, организация работы по приему оперативной информации, консультаций и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

При получении информации о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, просим вас незамедлительно сообщать в ОМВД России «Добринский» по телефону доверия 8 (474-62) 2-38-56, 8 (474-62) 2-27-39, дежурная часть: 8 (474-62) 2-14-50, 02, 112.