Еще один канал связи, по которому можно сообщить о сомнительной финансовой организации, работающей в регионе, появился у жителей Липецкой области. Для этого нужно позвонить в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) по бесплатному номеру 8-800-450-48-48. Оператор зафиксирует обращение и направит его в липецкое отделение Банка России. Специалисты Центробанка проведут проверку и выяснят, легально ли работает организация. Если компания нарушает закон, необходимые материалы будут направлены в правоохранительные органы.

В 2023 году Банк России выявил в Липецкой области шесть организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: три субъекта – с признаками ломбардной деятельности, одну псевдолизинговую компанию, еще одна незаконно использовала в своем названии словосочетание «микрокредитная компания» и одна – слово «ломбард» (запрещено для организаций, не состоящих в соответствующих государственных реестрах Банка России).

Легально ли работает финансовая организация, можно уточнить на сайте Банка России. Кроме того, информацию о выявленных нелегальных участниках финансового рынка Банк России регулярно вносит в предупредительный список. Сообщить о незаконно работающей на финансовом рынке организации можно не только по телефону ЕДС, но и в Банк России через интернет-приемную или анонимно.

«Все организации, предоставляющие услуги по денежному обороту, должны работать в легальном поле. Нарушителей этого порядка нужно наказывать, а их деятельность пресекать», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.