На территории Долгоруковского района Липецкой области прошли соревнования по охотничьему биатлону. Безусловно, это долгожданное событие, по которому успели соскучится все, прошло с соблюдением эпидемиологических мер, сообщили в региональном управлении охотнадзора.

Несмотря на сложные погодные условия (в выходные наступила оттепель), на состязания собралось много народа: участники, гости, болельщики. Продемонстрировать свои профессиональные навыки и сноровку приехали команды Становлянского, Измалковского, Хлевенского, Елецкого, Тербунского, Задонского и Воловского районов.

«Я работаю инспектором по охране диких животных 16 лет и не помню случая, чтобы из-за погоды мы не состязались в биатлоне. Это большое событие для всех охотников. Многие приехали семьями и с солидной группой поддержки», – обратился в приветственном слове к участникам один из главных организаторов данного мероприятия Владимир Аксенов.

Долгоруковский район Владимир Аксёнов знает, как свои пять пальцев, изъездил его вдоль и поперек. Поэтому он смог найти недалеко от деревни Красотыновки засыпанное снегом поле. Это, по словам охотоведа, затишинка – поле, огороженное со всех сторон лесом. Ветра нет, и снег не растаял.

Охотники состязались в силе и сноровке, бегали на охотничьих лыжах, стреляли по мишеням, поднимали гири и перетягивали канат. Было и еще одно специфическое задание — «вытаскивание кабана из леса». Ради соревнований зверя убивать, конечно же, не стали. В роли вепря выступило тяжелое бревно весом 60 кило, которое на скорость охотники волокли за веревки по снегу.

По результатам соревнований победителем признана команда из Воловского района, второе место заняла команда Долгоруковского района, третье место заняла команда Хлевенского района.

Победителям вручили кубки и ценные подарки. Не обошли стороной и организаторов охотничьего биатлона, которые получили благодарственные письма и грамоты от ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы».