Соревнования среди учащихся начальных классов по пилотированию квадрокоптеров прошли в «Точке роста» деревни Веселая Долгоруковского районе, сообщает управление образования и науки Липецкой области. На специально оборудованной трассе ребята выполнили пилотажные трюки. Основная цель таких занятий — познакомить ребят с профессиями будущего и использовать беспилотники не только для развлечения, а для исследования.

«Подобные проекты очень важны, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Мы видим, что школы идут в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Эти люди будут востребованы. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед детьми из сел и деревень открываются новые перспективы», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Центр «Точка роста» в Долгоруковском районе был открыт в рамках нацпроекта «Образование» по направлению «Современная школа». До конца года в регионе заработают 27 центров технического и естественно-научного развития детей. В сельских школах появятся квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и роботы.