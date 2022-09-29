Соревнования по школьному туризму прошли на полигоне загородного оздоровительно образовательного центра в селе Аргамач-Пальна. В них приняли участие около двухсот школьников из разных районов Липецкой области.
Задания включали ориентирование по карте, спуск и подъём по склону, преодоление навесной переправы, переходы по параллельным перилам и бревну.
«Участие школьников в таких соревнованиях важно для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Игорь Артамонов.
Победители в группах: девочки 10-13 лет
– детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» города Ельца;
мальчики 10-13 лет
– «Гимназия № 11» города Ельца;
девушки 14-15 лет
– детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» города Ельца
юноши 14-15 лет
– детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» города Ельца
девушки 16-18 лет – школа села Афанасьево Измалковского района;
юноши 16 -18 лет – детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» города Ельца.