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Соревнования по школьному туризму прошли на полигоне загородного оздоровительно образовательного центра в селе Аргамач-Пальна. В них приняли участие около двухсот школьников из разных районов Липецкой области.

Задания включали ориентирование по карте, спуск и подъём по склону, преодоление навесной переправы, переходы по параллельным перилам и бревну.

«Участие школьников в таких соревнованиях важно для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Победители в группах: девочки 10-13 лет

– детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» города Ельца;

мальчики 10-13 лет

– «Гимназия № 11» города Ельца;

девушки 14-15 лет

– детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» города Ельца

юноши 14-15 лет

– детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» города Ельца

девушки 16-18 лет – школа села Афанасьево Измалковского района;

юноши 16 -18 лет – детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» города Ельца.