Соревнования по велоспорту пройдут в Студеновском карьере в Липецке

Этап «Чернозёмной эндуро-серии» состоится в Студёновском карьере Липецка 30 авуста. Велосипедные соревнования предполагают агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах. Они оборудованы бревнами, валунами и другими препятствиями.

Организаторы подготовили для участников специальную трассу, включающую в себя пять спецучастков, которые участники должны будут преодолеть на время. Старт первого заезда запланирован на 12:00, прежде спортсмены должны пройти регистрацию и получить стартовые номера. Заявки на соревнования подали участники из Тамбова, Старого Оскола, Белгорода, Воронежа и Липецка. Гонка пройдет в рамках проекта «Байк-парк «Студёновский», который в стал победителем всероссийского конкурса «Доброволец России».

«Приобщение населения к занятиям спортом – наша общая задача. В городах и сёлах региона ведётся активная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.