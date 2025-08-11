Соревнования силачей провели в новом ФОКе жители Ссёлок в День физкультурника

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Ссёлках под Липецком не пустует ни дня, а в День физкультурника собрал местных жителей на большой спортивный праздник. Его посетил губернатор региона Игорь Артамонов. Он пообщался с жителями, которые занимаются в ФОКе и приводят сюда детей.

«Мы видим, насколько востребованным оказался спортивный объект. Количество детей в секциях прибавляется. Они занимаются здесь танцами, борьбой, тяжёлой атлетикой. У взрослых очень востребован тренажёрный зал. Люди ведут здоровый образ жизни, и это замечательно», – отметил губернатор.

В День физкультурника в самом ФОКе и перед ним работали несколько интерактивных локаций. Жители увидели соревнования силачей и показательные выступления каратистов. Можно было принять участие в семейном фитнесе и йоге. Дети с радостью присоединялись к мастер-классу по рисованию – на мольбертах изображали различные виды спорта.

Мультифункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в Ссёлках открыли в этом году. В нём есть зал для тяжёлой атлетики и единоборств. Универсальный спортивный зал трансформируется в площадку для баскетбола, волейбола, мини-футбола. При использовании мобильных ковров возможно размещение семи бадминтонных кортов одновременно. Также местные жители занимаются здесь танцами и фитнесом. По просьбам жителей рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом сделали многофункциональную площадку и игровые зоны для детей.