Юные интеллектуалы киберспортивной лиги впервые проведут состязания в Липецкой области. Свое мастерство участники смогут показать в таких дисциплинах, как Dota 2; Hearthstone; Clash Royale; электронные шахматы; поиск в сети интернет.

С 4 по 17 октября в формате онлайн пройдет регистрация на региональный этап всероссийских соревнований по компьютерному спорту среди школьных команд Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги. Подать заявку на участие можно по ссылке. К соревнованиям допускаются команды общеобразовательных организаций, в состав которых входят школьники, достигшие 14 лет на 23 октября 2021 года.

Отборочный этап пройдет с 23 по 25 октября в формате онлайн, финальный – 30 и 31 октября. Точное место проведения финального этапа будет указано не позднее 25 октября, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области. «В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», – отметил глава региона Игорь Артамонов.