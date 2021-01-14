7 января в ОП № 4 УМВД России по г. Липецку с заявлением обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный на парковке около его жилого дома совершил поджог его автомобиля «БМВ-530».

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».









Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний липчанин. Мужчина пояснил, что в этот день он был в гостях у своего знакомого, который является соседом потерпевшего. В ходе совместного распития спиртных напитков знакомый рассказал задержанному о давнем конфликте с соседом. Тогда гость решил отомстить за товарища и поджечь автомобиль обидчика.

Автомобиль сгорел полностью.

В настоящее время следствие продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.