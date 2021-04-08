Молодые депутаты избрали председателя парламента, его заместителей и сформировали состав комитетов. Возглавила молодёжное законодательное собрание Липецкой области Ксения Агаркова. Она поддержана большинством голосов.

Ксения Агаркова – ведущий консультант отдела молодёжной политики управления информационной политики Липецкой области. Она уже занимала должность председателя в Молодёжном парламенте города Липецка прошлого созыва.

– Молодежный парламент – это эффективный посредник между властью и молодёжью. Мне хотелось бы как можно чаще приглашать депутатов облсовета к участию в наших мероприятиях. Надеюсь, что опытные парламентарии тоже будут привлекать молодёжь к совместной работе, – поделилась Ксения Агаркова.

На сессии депутаты Молодежного парламента утвердили новые составы профильных комитетов. Всего их шесть.

Комитет по законодательству и правовым вопросам возглавила Дарья Быкова. Она же избрана заместителем председателя Молодёжного парламента.

Вторам заместителем стал Роман Корабельников. Под его руководством будет работать комитет по государственному устройству и местному самоуправлению.

Председателем комитета по экономике избран Дмитрий Басинский.

Комитет по социальным вопросам возглавила Дарья Лазарева.

Анатолий Ткаченко выбран председателем комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи.

Под руководством Никиты Куликова будет работать комитет по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений и экологии.

Для систематического изучения мнения молодежи по самым разным вопросам, для эффективного и быстрого решения как общих, так и частных проблем молодых людей в Молодежном парламенте будет продолжать работу общественная приемная. Обращения принимаются в электронном виде и по телефону: mplo48region@mail.ru, (4742) 27-60- 59.