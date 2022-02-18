Читайте нас в

В прокуратуре Липецкой области состоялась пресс-конференция прокурора области Геннадия Анисимова, посвященная итогам работы органов прокуратуры в 2021 году.

В мероприятии приняли участие представители ведущих региональных СМИ.

В связи со сложной эпидемилогической обстановкой пресс-конференция прошла с соблюдением санитарных мер.

Выступая перед журналистами, прокурор области отметил, что в 2021 году в условиях пандемии и связанных с ней неблагоприятных экономических факторов особое внимание прокурорами уделялось решению задач по защите трудовых прав граждан, обеспечению законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, долевого строительства многоквартирных жилых домов, охраны окружающей среды, защиты прав предпринимателей, социально уязвимых категорий населения, противодействии коррупции и др.

Эти задачи решались в тесном взаимодействии со всеми ветвями власти, правоохранительными органами и институтами гражданского общества.

Так, в 2021 году горрайпрокуорами было пресечено свыше 43 тыс. нарушений законов. На разрешение в органы прокуратуры области поступило 40 892 обращений.

После прокурорского вмешательства восстановлены нарушенные права 1645 заявителей.Первоочередное внимание уделялось своевременности и полноте выплаты заработной платы.

В прошлом году в этой сфере пресечено 1,4 тыс. нарушений, принято свыше 900 актов прокурорского реагирования, судом удовлетворено 524 заявления о взыскании с работодателей в общей сложности 16 млн. руб.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования 1700 человек, проживавших в аварийном жилье, улучшили свои жилищные условия.

Обеспечивалось соблюдение законов при заключении и исполнении государственных и муниципальных контрактов, связанных с реализацией мероприятий приоритетных национальных проектов.

В результате прокурорского вмешательства перед добросовестными исполнителями по государственным и муниципальным контрактам погашена задолженность на сумму более 94 млн. рублей.

В рамках надзора за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних значительные усилия направлялись на охрану жизни и здоровья детей, социальную защиту детей-сирот, реализацию социальных гарантий для семей, имеющих детей.

Так, после принятых мер прокурорского реагирования для граждан из числа детей сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, было приобретено более 200 жилых помещений. Размер региональных бюджетных средств на цели приобретения жилья для сирот на 2022 год увеличен до 377, 12 млн (с 277 млн).

Значительные усилия были направлены на защиту прав граждан участников долевого строительства.

Благодаря принимаемым совместно с администрацией региона мерам в 2021 в эксплуатацию введено 9 многоквартирных домов, что позволило передать квартиры 1 515 гражданам, 54 дольщикам выплачены компенсации.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности, правонарушений и преступности несовершеннолетних выявлено 1 607 нарушений, внесено 598 представлений, по результатам их рассмотрения дисциплинарно наказано 584 работника.

Предпринятые меры способствовали сокращению подростковой преступности.

Продолжал оставаться актуальным надзор за законностью региональных и муниципальных нормативных правовых актов.

С использованием права законодательной инициативы в региональный парламент направлено 6 законопроектов.

Осуществлена правовая экспертиза свыше 14 тыс. проектов нормативных правовых актов.

При осуществлении надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства прокурорами выявлено более 32 тыс. нарушений, отменено свыше 20 тыс. незаконных процессуальных решений органов дознания и предварительного следствия.

На учете было восстановлено 1 102 укрытых от регистрации преступления.

В сфере противодействия коррупции пресечено 3,4 тыс. нарушений, внесено свыше 1,6 тыс. актов прокурорского реагирования.

На коррупциогенность изучен 29 481 нормативный акт и их проекты.

К административной ответственности привлечено 87 лиц.По материалам прокурорских проверок возбуждено 22 уголовных дела.

Уволено 9 лиц в связи с утратой доверия, расторгнуто 64 трудовых договора, заключенных с нарушением порядка.

По ст. 19.28 КоАП РФ привлечено 2 юридических лица, по ст. 19.29 КоАП РФ — 57 лиц с назначением штрафа на сумму свыше 13 млн. рублей.

В 2021 с участием государственных обвинителей рассмотрено 6 011 дел в отношении 6 324 лиц. .Активно реализовывались полномочия в гражданском и арбитражном процессе.

В суды общей юрисдикции направлено более 6,4 тыс. заявлений на сумму 108 млн. руб., в том числе в защиту семьи, материнства, детства, трудовых, жилищных и иных социальных прав граждан.

Уделялось внимание вопросам организации надзора за состоянием законности при исполнении уголовных наказаний, особенно соблюдению прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Ознакомив участников пресс-конференции с краткими итогами работы горрайпрокуроров в 2021 году, Геннадий Анисимов ответил на вопросы журналистов, а также поблагодарил их за объективность и профессионализм в освещении правозащитной деятельности прокуратуры.