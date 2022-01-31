Презентация альманаха историко-культурного наследия «Исторический квартал» состоялась в Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области. Издание стало уже одиннадцатым по счету.

Как сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия региона, в новом сборнике представлено 16 статей, подготовленных по итогам материалов IV Гунькинских чтений – Межрегиональной научно-практической конференции «Архитектурное наследие русской провинции». Авторам книги удалось собрать неизвестные подробности уникальных зданий Липецка, Ельца, Чаплыгина, Лебедянского и Данковского районов. «Мы обязаны сохранить культурное наследие для будущих поколений. В регионе уделяется большое внимание возрождению и охране памятников природы и архитектуры. Это помогает глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших или бывавших здесь выдающихся исторических личностей», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Так, в альманахе в публикации председателя Липецкого областного краеведческого общества Александра Клокова рассматривается пребывание Петра I на территории современного Липецка, описывается путевой дворец государя и рассказывается, при каких обстоятельствах строение было утрачено. В книге также собраны сведения о планах, фасадах и истории строительства таких зданий, как реальное училище в Липецке, железнодорожное училище и отделение Государственного банка в Ельце.

Кроме того, в сборнике можно прочитать о том, какой была архитектура Липецка 40-50-х годов, принадлежал ли проект церкви св. Димитрия Солунского в селе Троекурово Лебедянского района В.И. Баженову и какой была точная дата строительства храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Хрущёво-Подлесное Данковского района. А также что стало с постройками Раненбургской крепости в 1760-1770-х годах, в чем особенность архитектурного решения жилого дома по улице Ушинского в Липецке и почему церковь Знамения в селе Вешаловка Липецкой области можно рассматривать в ряду усадебных церквей «русской готики».

Первый сборник вышел в свет в 2011 году и был приурочен к 100-летию со дня рождения нашего земляка, архитектора и реставратора Георгия Ивановича Гунькина. Он внес основополагающий вклад в становление сферы государственной охраны и сохранения культурного наследия Липецкой области. Учредителями одиннадцатого альманаха стало управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области и Государственная дирекция культурного наследия Липецкой области. В ближайшее время сборник, выпущенный тиражом 200 экземпляров, поступит во все крупные библиотеки и архивохранилища нашего региона.

«2022-й, объявленный в России Годом культурного наследия, обещает быть в регионе насыщенным на события, – рассказал на презентации начальник управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Алексей Грушихин. – В конце февраля будет объявлен конкурс на ремонтно-реставрационные работы обелиска Петру I на Петровском спуске. В сентябре в Ельце планируется совместно с Российской ассоциацией реставраторов и Минкультом провести Всероссийскую конференцию по историческим поселениям и малым городам».