17 декабря текущего года состоялись публичные слушания по вопросу «О преобразовании всех сельских поселений, входящих в состав Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа».

Публичные слушания были назначены по инициативе Совета депутатов Добринского муниципального района, о чем сообщается в его паблике в ВК.

Председательствующий на публичных слушаниях, Денисов М.Б. доложил, что преобразование муниципальных образований в муниципальный округ стало возможным с 01 мая 2019 года, после внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Процесс преобразования всех поселений, входящих в состав Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа преследует цель повышения эффективности решения актуальных вопросов местного значения, мобилизации кадровых ресурсов, сокращения сроков подготовки и принятия управленческих решений, обеспечения оперативности реакции власти на жизненные потребности населения.

Образование единого муниципального округа позволит создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику единой территории.

Александр Николаевич Пасынков, глава Добринского муниципального района, в своем выступлении отметил, что проведение публичных слушаний по данному вопросу в настоящий период является актуальным и необходимым.

За период с 2019 по 2024 год на территории Липецкой области 5 районов их 18 получили статус муниципальных округов. Практика показала значительные преимущества муниципального округа перед муниципальным районом.

На публичных слушаниях выступили главы сельских поселений:

Гущина Н.А.-глава сельского поселения Среднематренский сельсовет и

Глотова Н.А. – глава сельского поселения Демшинский сельсовет, которые предложили поддержать преобразование.

По итогам обсуждения вопроса участники публичных слушаний единогласно рекомендовали:

поддержать инициативу Совета депутатов Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации и выразить согласие на преобразование всех сельских поселений, входящих в состав Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа.

рекомендовать Совету депутатов Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации принять решение о согласии на преобразование всех сельских поселений, входящих в состав Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их объединения с наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа.

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