Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Добринского округа

16 декабря состоялись публичные слушания по проекту бюджета Добринского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщает паблик Совета депутатов Добринского округа в ВК.

С докладом выступила начальник управления финансов администрации округа Быкова О.А.

Оксана Александровна отметила, что основными целями бюджетной политики Добринского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов являются:

результативное управление бюджетными средствами при планировании и реализации муниципальных программ;

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

безусловное исполнение принятых обязательств;

повышение эффективности бюджетных расходов;

повышение доступности и качества муниципальных услуг;

дальнейшая реализация программно-целевых методов управления;

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета:

Объем доходов бюджета муниципального округа на 2026 год определен в сумме 1 720 353,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального округа на 2026 год предлагаются к утверждению в сумме 1 720 353,7 тыс. рублей.

Бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов является сбалансированным.

На плановый период проектом бюджета муниципального округа предусмотрены в 2027 году – доходы и расходы в сумме 1 524 684,6 тыс. рублей, в 2028 году – доходы и расходы в сумме 1 532 200,3 тыс. рублей.

По мере принятия областных нормативных актов в 2026 году о распределении межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области, объем и доходы бюджета в целом будут возрастать.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Липецкой области.

Проект бюджета муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном процессе Добринского муниципального округа» и направлен на повышение эффективности бюджетной политики, обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества, повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг.

Расходы бюджета муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов сформированы в программном формате с учетом финансирования в приоритетном порядке.

Основные приоритеты расходов бюджета муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов определены с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и социального развития, достижения целевых показателей, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года и от 7 мая 2024 года, в том числе:

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы;

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, культуры.

При формировании расходов бюджета муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов учтена необходимость реализации приоритетных задач, направленных на:

финансирование муниципальных программ;

обеспечение сбалансированности бюджета;

оказание поддержки предприятиям и физическим лицам, работающим в сфере малого бизнеса.

В структуре общего объема расходов бюджета муниципального округа в 2026 году значительный удельный вес имеют расходы на образование, культуру, социальную политику. Всего на социальную сферу приходится 67,1 % от общих расходов.

Объем межбюджетных трансфертов в бюджете округа из областного бюджета на 2026 год составит 848 788,4 тыс. рублей или 49,3 %.

Рассмотрев параметры проекта бюджета округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, участники публичных слушаний единогласно приняли рекомендации публичных слушаний.

