Состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Публичные слушания по проекту областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов состоялись в большом зале правительства Липецкой области. И.о. министра финансов Липецкой области Светлана Володина рассказала, как с учётом текущих вызовов строилась работа над главным финансовым документом. Основные подходы к формированию трёхлетнего бюджета максимально реалистичны и консервативны.

За основу при формировании проекта областного бюджета приняты основные параметры прогноза социально-экономического развития области на 2026-2028 годы и национальные цели развития, которые определены Президентом Российской Федерации до 2030 года. Приоритетами проекта областного бюджета на трехлетний период являются: выполнение социальных обязательств перед гражданами; мероприятия, связанные с проведением СВО; социальная поддержка семей участников СВО; обеспечение в полном объеме софинансирования с федеральным бюджетом всех мероприятий национальных проектов и государственных программ. Областной бюджет на 2026 год одобрен по доходам в сумме 103,5 млрд руб., по расходам – 116,3 млрд руб., дефицит – 12,7 млрд руб.

«Формирование бюджета региона – сложный процесс, который подразумевает многократные проверки, анализ и корректировки данных, а также согласование всех вносимых изменений», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.