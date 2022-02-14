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С 11 по 13 февраля на базе стрелкового комплекса ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва имени А.М. Никулина» проходило первенство Липецкой области по пулевой стрельбе среди спортсменов до 21 года.

В соревнованиях приняли участие 82 спортсмена. Всего на первенстве было разыграно 12 комплектов наград.

Результаты по упражнениям:

МП-60 СС (юниоры)

1 место – Денис Романов (СШОР им. А.М. Никулина)

2 место – Александр Сергеев (СШОР по СВС)

3 место – Владимир Павленко (СШОР им. А.М.Никулина)

МП-60 (юниорки)

1 место – Елизавета Патрушева (СШОР им. А.М. Никулина)

2 место – Татьяна Дуванова (СШОР им. А.М. Никулина)

3 место – Анна Гегчан (СШОР по СВС)

ВП-60 (финал, юниоры)

1 место – Михаил Ряжских (СШОР по СВС)

2 место – Ярослав Новичихин (СШОР по СВС)

3 место – Антон Новиков (СШОР им. А.М. Никулина)

ВП-60 (финал, юниорки)

1 место – Арина Балашова (СШОР им. А.М. Никулина)

2 место – Алина Храмченко (СШОР по СВС)

3 место – Надежда Бухонова (СШОР им. А.М. Никулина)

МВ-3х20 (юниоры)

1 место – Пименов Дмитрий (СШОР им. А.М. Никулина)

2 место – Николай Звягинцев (СШОР им. А.М. Никулина)

3 место – Ярослав Новичихин (СШОР по СВС)

МВ-3х20 (юниорки)

1 место – Надежда Бухонова (СШОР им. А.М. Никулина)

2 место – Валерия Аксенова (СШОР им. А.М. Никулина)

3 место – Алина Храмченко (СШОР по СВС)

ПП-60 (финал, юниорки)

1 место – Анастасия Цуцаева (СШОР им. А.М. Никулина)

2 место – Дарья Дедова (СШОР по СВС)

3 место – Татьяна Дуванова (СШОР им. А.М. Никулина)

ПП-60 (финал, юниоры)

1 место – Александр Сергеев (СШОР по СВС)

2 место – Александр Дудукин (СШОР по СВС)

3 место – Матвей Редькин (СШОР по СВС)

ВП-ПС (финал)

1 место – Ряжских Михаил, Алина Храмченко (СШОР по СВС)

2 место – Дмитрий Пименов, Надежда Бухонова (СШОР им. А.М. Никулина)

3 место – Даниил Пономарев, Арина Балашова (СШОР им. А.М. Никулина)

ПП-ПС (финал)

1 место – Александр Дудукин, Анна Гегчан (СШОР по СВС)

2 место – Андрей Гугнин, Ольга Кузовлева (СШОР по СВС)

3 место – Алесандр Сергеев, Дарья Дедова (СШОР по СВС)

МВ-30 (юниоры)

1 место – Дмитрий Пименов (СШОР им. А.М. Никулина)

2 место – Николай Звягинцев (СШОР им. А.М. Никулина)

3 место – Ярослав Новичихин (СШОР по СВС)

МВ-30 (юниорки)