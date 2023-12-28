Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области состоялось под председательством первого заместителя губернатора региона Александра Рябченко. В ходе работы члены комиссии заслушали и обсудили доклад о мерах по устранению коррупционных нарушений, выявленных правоохранительными органами в муниципальных образованиях области.

Кроме того, рассматривались вопросы состояния работы по профилактике коррупционных правонарушений в Липецке и предоставления в Липецкой области мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области противодействия коррупции. «Социологические опросы показывают наличие у людей запроса на информационно-разъяснительную работу в сфере противодействия коррупции. Поэтому всем органам антикоррупционной деятельности необходимо наращивать усилия по формированию в обществе нетерпимого отношения к этому явлению», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.

Также был утвержден план работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области на 2024 год, принято решение о применении методики оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения. «Особое внимание необходимо уделять сокращению количества нарушений, профилактике коррупции и антикоррупционному просвещению. Для этого нужно активно использовать потенциал средств массовой информации, общественность и волонтерские организации», – отметил по результатам работы комиссии Александр Рябченко.