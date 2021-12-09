Плановое заседание Комитета Липецкой ТПП по сотрудничеству с Республикой Беларусь, организованное Центром поддержки экспорта Липецкой области, прошло на площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области» в центре «Мой бизнес».

В совещании приняли участие руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Смоленске Валерий Гурин, начальник управления Главного управления международных и финансовых отношений Министра финансов Республики Беларусь Павел Шульга. Липецкую область представили начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области, первый вице-президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата», заместитель начальника Комитета Василий Гольцов, председатель Комитета, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Липецкой области Валерий Золотарев, начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова, начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков, генеральный директор «Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты» Геннадий Черный, представители органов власти и предприятий региона.

На заседании отмечалась важность проведения подобных рабочих встреч для экономических отношений двух стран. Центр поддержки экспорта Липецкой области на 2022 год запланировал участие региональных предприятий в двух выставках в Республике Беларусь и двух бизнес-миссиях. В ходе работы обсуждались пути увеличения объемов экспорта и импорта продукции между Белоруссией и Липецкой областью, а также дальнейшее укрепление экономических связей. Участники заседания Комитета выразили надежду на скорейшее снятие ковидных ограничений и активизацию участия в деловых миссиях, выставках и ярмарках.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан администрацией Липецкой области области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он работает с 2017 года. «Наращиванию экспорта уделяется особое внимание, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».