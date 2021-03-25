25 марта состоялся бизнес-форум «Сделано в Липецкой области: Вызовы и возможности для экспортеров в нестандартное время».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился начальник управления экономического развития Липецкой области Сергей Курбатов. Он отметил важность экспорта как основы международных экономических отношений.

О реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» рассказала начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова.

Заместитель начальника Воронежской таможни Николай Демкин обозначил основные направления взаимодействия экспортеров с таможенными органами.

Руководитель Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов сообщил, что в 2020 году продукция липецких экспортеров выведена более чем в 41 страну мира, среди которых Сербия, Чехия, Германия, Бенин, Киргизия, Вьетнам, Венгрия, Нидерланды, Шотландия, Италия и ряд других стран. Несмотря на сложную обстановку в мире липецким предпринимателям при участии ЦПЭ удалось заключить 136 экспортных контрактов на общую сумму более 15 миллионов долларов.

Министр-советник по экономическим вопросам Посольства Республики Молдова в РФ Оксана Гречаный подняла тему торгово-экономического сотрудничества Республики Молдова и Липецкой области.

Перспективные направления для липецких экспортеров обсудил и Сергей Мисурагин – руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Снмоленске.

Рустам Жиганшин – торговый представитель РФ в Исламской Республике Иран, Айдар Гашигуллин – торговый представитель РФ в Турецкой Республике и Сергей Деркач – торговый представитель РФ в Аргентине выступили в формате онлайн и обсудили особенности двусторонних торгово-экономических отношений и перспективы их развития.

Исполнительный директор координационного Комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Станислав Мезенцев рассказал про возможности расширения российского экспорта в Африку.

Мария Луиза Бароне, вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ, отметила условия выхода липецких производителей на экспорт в Италию.

Завершила мероприятие заместитель генерального директора Международного агентства продвижения экспорта Любовь Пискунова с обобщающим выступлением на тему: «Перспективные ниши на международных рынках для липецких производителей».

Представители региональных компаний-экспортеров смогли задать ключевые вопросы организаторам форума и получить ответы, которые в будущем помогут им в раскрытии экспортного потенциала.