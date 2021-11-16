Муниципальный финал федеральной образовательной программы для женщин «Мама-предприниматель» состоялся на площадке центра «Мой бизнес» в Ельце. Четыре дня мамы – участницы проекта проходили бесплатное обучение и смогли получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга.

В Липецкой области программа реализуется при поддержке администрации региона, АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес», Кузнечная, 8) и Липецкой торгово-промышленной палаты. Тренером проекта является Маргарита Болдырева, специалист Центра поддержки предпринимательства Липецкой области. Также на проекте присутствовали приглашенные эксперты – предприниматели, коучи, представители различных общественных и деловых организаций, которые активно делились многолетним опытом и давали ценные советы участницам. Обучение в Ельце прошло впервые, и все финалистки уже отметили уникальную возможность принять участие в таком масштабном проекте, а также выразили надежду, что он будет продолжаться.

В финальный день на суд профессионального жюри были представлены 10 бизнес-проектов, по результатам защиты выбрали шесть лучших. В дальнейшем, эти участницы будут бороться за грант в 100 тысяч рублей от Фонда «Амвэй» на открытие собственного бизнеса. Общий финал состоится 22 ноября после того, как обучение завершат жительницы Липецка.

Программа стартовала в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». Сейчас программа реализуется благотворительным фондом, Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опоры России», акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и банком «Открытие». В 2019 году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства».