Состоялся первый в Липецкой области форум «Креативная экономика региона: события, бренды, бизнес»

Прошёл первый в Липецкой области форум «Креативная экономика региона: события, бренды, бизнес», объединивший представителей предпринимательского сообщества, креативных индустрий и культурных проектов. Площадкой мероприятия стал конференц-зал бизнес-центра «Практикум» в Липецке.

В рамках деловой программы выступили федеральные и региональные эксперты, которые обсудили вопросы брендинга, узнаваемости проектов и масштабирования творческих бизнесов. Спикеры рассказали о роли креативных решений в повышении узнаваемости проектов. Практическими кейсами поделились директор галереи современного искусства «Буксир» Виолетта Подколзина и продюсер креативного кластера «Салют», руководитель архитектурного бюро «РАКУРС» Валерия Авдонина.

В центре обсуждения оказались успешные региональные инициативы, инструменты продвижения проектов через событийные форматы и коллаборации, а также возможности масштабирования креативных бизнесов. Отдельный акцент был сделан на динамике развития отрасли. Сергей Курбатов подчеркнул: креативный сектор растет в 4 раза быстрее традиционных секторов экономики. Липецкая область одна из первых в стране внедрила стандарт развития креативных индустрий, и результаты уже видны: в 2025 году число креативных предпринимателей выросло на 18% (средний показатель по РФ — 10,6%).

Практики развития креативных индустрий Липецкой области признаны лучшими в России. Агентство стратегических инициатив (АСИ) включило 4 практики Липецкой области в федеральный Стандарт развития креативных индустрий для масштабирования и внедрения в других регионах страны.

Министр экономического развития Лариса Шибина представила системные меры поддержки отрасли:

— льготные микрозаймы и поручительства Фонда поддержки МСП;

— бесплатное обучение и профессиональные консультации;

— сервисы в режиме «одного окна» и помощь в выходе на федеральные и международные рынки;

— налоговые преференции для креативных предпринимателей: УСН 0% для новых ИП, 5% для организаций.

Министр также отметила, что именно сочетание инфраструктуры, событийных форматов и кросс-отраслевых коллабораций ускоряет масштабирование бизнеса. Уже сегодня креативный ландшафт региона формируют фестиваль моды «Сплетение», выставочное пространство «Арт Подиум», ярмарка «Липецкие ремёсла», архитектурный фестиваль «Архимет», кинофестиваль «Эхо недели кино Черноземья» и новогодний проект «Ёлки Липецкой земли».

«Развитие креативных индустрий — это не только экономический, но и культурный ресурс региона. Мы поддерживаем создание и продвижение местных брендов, потому что они формируют уникальный образ Липецкой области, создают новые рабочие места и привлекают инвестиции в несырьевые секторы экономики», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.