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На площадке АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес», ул. Кузнечная, д.8) состоялось открытие Регионального отборочного чемпионата World Skills Липецкой области. Три дня 10 команд подростков от 14 до 16 лет выполняли непростые задания, которые приготовили для них организаторы проекта. Необходимо было придумать бизнес-проекты, решающие значимые цели Организации Объединенных Наций.

Среди проектов были такие, как:

компании по сбору и переработке отходов «ViVi» и «Tenviprot»

компания по приему и переработке шин «Зеленая революция, — питомник «Зеленые листочки»

массажный салон «Умелые ручки»

-онлайн-магазин «Pro-fit»

создание связанных игрушек «Связанный союз»

школа профессиональной подготовки «Профленд»

Участниками стали ученики МБОУ Гимназия № 1 г. Лебедянь, Лебедянского колледжа, МБОУ СОШ №3 г. Усмани и гимназии №19 г. Липецка. Теперь ребята ждут результатов, которые станут известны 11 февраля. Они узнают, кто попал на федеральный этап чемпионата World Skills.

Напомним, что в этом региональном чемпионате центр «Мой бизнес» стал партнерам программы вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность.