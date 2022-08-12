Липецкие экспортеры, участники акселерационной программы «Экспортный Форсаж», прошли обучение в рамках вводного модуля программы на тему «Основы проектной деятельности. Жизненный цикл экспортного проекта» на площадке центра «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области»). Спикером модуля выступила федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Алла Маер.

Участники углубленно изучили каждый из этапов жизненного цикла экспортного проекта, прошли обучение механизмам выбора потенциального рынка для международных продаж и поиска первых иностранных покупателей, изучили основные этапы осуществления внешнеторговой сделки и многое другое. По словам Аллы Маер, несмотря на сложности, которые сейчас возникают у экспортеров, компании видят возможность эффективно расширяться за счет выхода на внешние рынки. «Безусловно, меняется география и некоторые практические аспекты проекта, но в целом компании Липецкой области проявили высокий интерес к проработке своих проектов», — подчеркнула Алла Маер.

В Липецкой области акселерационная программа «Экспортный Форсаж» стартовала 4 августа. Участниками стали представители более 10 компаний, которые прошли предварительную диагностику экспортного потенциала и были допущены к обучению. Организатор обучения — Центр поддержки экспорта Липецкой области. Он создан правительством Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата» и приступил к работе в 2017 году.

Программа разработана Школой экспорта РЭЦ в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» и направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса.