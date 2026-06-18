Состояние дорог в Липецке обсудили Игорь Артамонов и врио мэра Михаил Щербаков

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с временно исполняющим полномочия мэра областного центра Михаилом Щербаковым. Главной темой обсуждения стало состояние дорожного покрытия Липецка.

Согласно сводным данным обращений жителей Липецка, большинство жалоб приходятся на ямы, которые образовались после коммунальных раскопок. «Подрядчик приводит покрытие в порядок, укладывает новый асфальт, после этого ресурсник заходит на участок и либо оставляет после себя раскоп, либо восстанавливает покрытие с нарушениями. Михаил Щербаков привёл пример улицы Папина. Ресурсоснабжающая организация до сих пор не восстановила свой же раскоп. Общая сумма штрафов – 130 тысяч рублей за 17 протоколов суммарно», — утверждает Игорь Артамонов.

С каждой проблемой областные и муниципальные власти будут разбираться точечно, заявил губернатор. Речь не только о раскопках, но и дорогах на гарантии, дефекты которых должен устранить подрядчик. Все остальные дорожные проблемы будут закрывать в рамках муниципального задания. «Начнём с Петровского спуска. Там выявлен провал в основании. Причина – неоднородность грунта. Почему обследование не провели на первых этапах работ, непонятно. Михаил Александрович принял решение провести ремонт с 19 по 21 июня, чтобы уже в понедельник люди забыли об этой проблеме», — отметил руководитель региона.

По поручению губернатора выделены дополнительные средства на ремонт улиц Первомайской и Советской Липецка. Сейчас идёт поиск подрядчика, он отремонтирует дорогу уже в этом году.