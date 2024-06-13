С 3 по 8 июня на территории Тульской области проходил окружной этап Центрального федерального округа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Более 300 участников из 17 регионов Центрального федерального округа в возрасте от 11 до 17 лет собрались в парке-отеле «Шахтёр», чтобы продемонстрировать свои навыки и умения.

Липецкую область представляли две команды гимназии им. И.М. Макаренкова с. Ольговка — победительницы регионального этапа. За 5 дней команды соревновались в семнадцати испытаниях на знание истории нашей страны и военного дела. Учащиеся гимназии показали отличные результаты:

I место в отрядном состязании «Военизированная полоса препятствий»;

II место в отрядном состязании «Пожарная эстафета»;

II место в отрядном состязании «Инженерное оборудование и маскировка позиций».

Не подвели Липецкую область мальчишки и в личном первенстве:

Володин Сергей и Лукин Алексей заняли III место в личном испытании «Состязание командиров и штурмовиков».

Вот они — будущие защитники Отечества.

В целом команда гимназистов оказалась в середине турнирной таблицы.

«Дорогие наши мальчишки и девчонки! Мы гордимся вами! Вы достойно представили наш регион. Вы — настоящие патриоты своего родного края и России!» — такими словами поздравил ребят коллектив педагогов и учащихся гимназии на своем сайте в социальных сетях.

В команде будущих защитников Отечества оказались две девочки, которые отвечали за медицину. Мы попросили их поделиться своими впечатлениями от участия в игре «Зарница 2.0».

Аня Лазукина, 15 лет:

— Нам пришлось выполнять задания непосредственно по медицине (накладывать жгут, делать перевязку и т.д.), а еще вместе с мальчишками участвовать в других командных соревнованиях, например, лазертаге, пожарной эстафете… Было очень интересно. В целом впечатления от игры самые хорошие. Мы ведь не только состязались, но и отдыхали. Для нас была подготовлена большая развлекательная программа. Нашли много новых друзей из других городов.

Вика Лобынцева, 14 лет:

— Задания мне не показались сложными, потому что нас очень хорошо подготовили в гимназии. Большое спасибо за это учителю ОБЖ Юрию Владимировичу Немцеву. Присутствовавший на соревнованиях врач-волонтер тоже дала нам много полезной информации. Вообще, мне очень понравилась атмосфера «Зарницы»: командный дух, работа в коллективе, когда один за всех и все за одного. Это очень здорово мотивирует на результат.

Оказалось, что девочки в будущем мечтают связать свою жизнь с медициной. Аня после 11 класса собирается поступать в медвуз. Вика хочет начать после 9-го с медколледжа, а в дальнейшем – тоже стать врачом.

Сейчас девочки работают вожатыми в школьном лагере, причем в одном отряде. У обеих на это лето много планов. А поездка в Тулу на «Зариницу» стала отличным началом каникул.