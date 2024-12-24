В регионе

Сотни детей посетили Губернаторскую ёлку и получили подарки

4 минуты назад

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Губернаторская ёлка прошла в Государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого. На торжество пригласили 600 детей региона от 6 до 14 лет.

Это юные таланты из всех муниципалитетов региона, которые в своём возрасте уже добились успехов в самых разных сферах. Стали победителями и призёрами творческих конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, достойно представили регион на событиях всероссийского уровня.

С наступающим Новым годом детей поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Вы показываете, как важно верить в себя, учиться, трудиться и не останавливаться. А Новый год как раз время, чтобы мечтать и ставить перед собой большие цели. Поздравляю вас и желаю каждому больших достижений, верных друзей и удачи во всём», – сказал губернатор.

Детям показали новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки и спектакль «По щучьему велению». Каждый ребёнок получил сладкий подарок.

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