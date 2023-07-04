Участок, ведущий к парку чудес «Кудыкина гора», ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ежегодно это место посещают больше 300 тысяч путешественников. Важно, что здесь же проходит маршрут школьного автобуса, который возит в Задонск детей из нескольких сёл. По пути следования расположены четыре населённых пункта: Малое Панарино, Паниковец, Крюково и Алексеевка.

Работы выполняет «Липецкдоравтоцентр». Всего в этом году в Задонском районе по нацпроекту отремонтируют 30 километров региональных дорог.

«За последние несколько лет дорожная сеть региона значительно преобразилась. Ремонтируются крупные магистрали, новое покрытие появляется на дорогах в сельской местности. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.