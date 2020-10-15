“Сотовую вышку сносить нельзя строить!” Разбираемся, где поставить запятую, и что такое радиофобия

Нашу жизнь нельзя представить без мобильной связи – это наша возможность быть всегда на связи с родными и близкими, в любое время вызвать скорую помощь, пожарную, полицию, а также учиться, работать, отдыхать и развлекаться. Но развитие любой новой технологии порой настораживает людей.

Например, страх электромагнитных излучений от различных устройств, который не основывается на научных данных, называется радиофобией (фобия – необоснованная боязнь). Мы решили разобраться, когда страх является обоснованным, а когда нет, и обратились не к глупым мифам, а правде и проверенным фактам.

Предназначение базовой станции

Основная задача базовой станции – передавать радиосигнал на ваш мобильный телефон. Чем ближе к вам базовая станция, тем сигнал устойчивее, а вы можете разговаривать без помех и пользоваться быстрым мобильным интернетом. Сама базовая станция состоит из антенн, которые передают и принимают радиосигнал, и управляющего блока, который по проводам передает сигнал к оборудованию оператора.

По информации управления Роскомнадзора по Липецкой области, опубликованной на их сайте, установка вышек мобильной связи не представляет опасности для человека и обусловлена в первую очередь необходимостью предоставления качественных услуг связи.

Условия безопасности

Излучение от микроволновой печи, в которой вы разогреваете еду, в разы мощнее тех радиоволн, что долетают до вас от базовой станции. Микроволновая печь излучает волны в диапазоне работы базовой станции (2400 МГц) с мощностью 800 Вт. Это равно мощности 30 базовых станций мобильной связи. Множество других бытовых приборов безвредных также излучают гораздо сильнее базовой станции сотовой связи. «Вышка» сотовой связи даже в полусотне метров от вас не окажет никакого воздействия.

Базовая станция на соседнем или вашем доме ничем, кроме качественной связи в вашем районе, не грозит.

«Вышка» не «светит» во все стороны и совсем не излучает вверх и вниз. Лучи от неё расходятся под небольшим углом к земле, почти параллельно, чтобы обеспечить максимальное покрытие. Базовая станция на школе не задевает своим излучением ни тех, кто внутри, ни тех, кто близко к зданию. Именно поэтому закон не запрещает их ставить на крыше школ и других зданий, а также на высоких столбах, — конкретное место все операторы выбирают из стремления создать максимально качественное покрытие.

Все по закону

В России очень жесткие требования к допустимой мощности излучения базовых станций. Перед строительством любой базовой станции сначала составляется проект санитарно-защитной зоны, который показывает безопасное распределение электромагнитных полей, далее он предоставляется на защиту в Роспотребнадзор, и только после этого оператор приступает к строительству. Прежде чем включить базовую станцию в «сеть», любой оператор проводит специальные тестирования, чтобы показать государственным надзорным органам, что излучение базовой станции не нарушает принятые нормы и СанПиНы, и ни одна базовая станция не включается без проверки.

2G, 3G, LTE… 5G

5G — это просто следующее поколение мобильной связи и совсем другие скорости — в десятки раз выше существующих, которые дадут стремительное развитие интернета вещей, телемедицины, позволит реализовывать инновационные проекты в городском хозяйстве, транспорте, культуре и образовании. Новым стандартом связи поначалу смогут пользоваться бизнес-клиенты и крупные предприятия. Всё остальные — несколько позже.

Наука и технологии не стоят на месте, и нам надо успевать за ними, не мешать, а помогать развиваться.