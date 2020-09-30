Сотрудничество Липецкой области и Белоруссии признано одним из наиболее эффективных на VII Форуме регионов

В Совете Федерации РФ проходит VII Форум регионов Беларуси и России, на котором Липецкую область представляют заместитель главы администрации региона Дмитрий Аверов и первый вице-президент Липецкой торгово-промышленной палаты Василий Гольцов.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота назвал в качестве примера для тиражирования на другие регионы липецкий опыт сотрудничества с республикой. Это государственно-частное партнерство в экспорте, участие липецких малых и средних предприятий в семи крупных международных выставках в Белоруссии, а также наличие комитета по сотрудничеству с Республикой Беларусь в Липецкой торгово-промышленной палате.

«Республика Беларусь является ведущим торговым партнером Липецкой области среди стран СНГ. В первом полугодии 2020 года внешнеторговый оборот Липецкой области с Беларусью превысил 90 млн долларов. В том числе более 60 млн составил экспорт. Форум регионов мы рассматриваем как еще одну возможность поиска новых партнеров и инвесторов», – отметил важность происходящего диалога Дмитрий Аверов.

Традиционно экспорт Липецкой области в Республику Беларусь представлен металлургией, бытовой техникой (холодильники, морозильники, стиральные машины) и пищевой продукцией – жиры и масла, продукты из овощей, напитки, а импорт – продукцией машиностроения, изделиями из черных металлов и пластмассы, а также деревообработкой. Белорусские компании – важнейшие поставщики посадочного материала в крупнейшие аграрные хозяйства региона, такие, как ООО «Агроном-сад» и компания «Агрофирма им. 15 лет Октября». На протяжении последних лет дорожники из белорусского города Рогачёв выполняют крупнейшие контракты по строительству и ремонту на территории региона. Основными торговыми партнерами с белорусскими производителями являются ООО «Липецкоблснаб» (сельхозтехника, коммунальная техника и автобусы), фирменные магазины «Сытый Бацька», «Белорусские продукты», «Милолика», «Белвест», а в сегменте оптовой торговли ТД «Первый Белорусский».

«Липецкая область особенно заинтересована сотрудничать с Республикой Беларусь в сферах благоустройства, водоснабжения и строительстве соцобъектов, – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов. – Для нас это очень актуальные темы».