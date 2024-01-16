Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с Министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым перспективные направления торгово-экономического партнерства в рамках Дня Липецкой области на выставке «Россия» в Москве. Липчане проявляют заинтересованность к приобретению автобусной и снегоуборочной техники белорусского производства. Еще одно перспективное направление сотрудничества – строительство жилья и автомобильных дорог.

«Республика Беларусь на протяжении многих лет входит в топ-10 основных торгово-экономических партнеров Липецкой области и является ведущим торговым партнером среди стран СНГ. Любые свершения стоят на фундаменте дружеских отношений и культурного обмена, поэтому мы заинтересованы в укреплении связи между липчанами и белорусами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этот же день в Москве были подписаны два побратимских соглашения с Республикой Беларусь. Воловский округ заключил соглашение с Лиозненским районом Витебской области. Липецкий район – с Березовским районом Брестской области.

В Липецкой области 20 муниципалитетов. Из них 17 ранее подписали соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь. На выставке «Россия» это число увеличилось на два. На подходе последнее соглашение – его планируют подписать в первом квартале 2024 года. С ним Липецкая область станет единственным российским регионом, в котором все муниципалитеты побратимы с белорусами.