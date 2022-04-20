Последствия нарушений трудового и миграционного законодательства, ответственность за коррупционные преступления и в сфере оборота наркотиков обсудили в ходе рабочей встречи представителей национальных диаспор и правоохранительных структур региона. На встречу в управление по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области пришли также руководители организаций, предоставляющие рабочие места иностранным гражданам.

На территории региона действуют 13 национальных диаспор. Перед их представителями выступили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России, социальной политики. До присутствующих довели нормы миграционного законодательства, перечень необходимых документов для получения разрешения на работу, основания их аннулирования, ответственность за нарушение режима пребывания и порядок получения разрешения на временное проживание, вида на жительства, гражданства РФ, меры социальной поддержки.

Представитель регионального СК России рассказала о последствиях нарушения условий трудового договора в части своевременного вознаграждения за труд, отметив, что в 2021 году в следственное управление по Липецкой области поступило 26 сообщений о невыплате заработной платы. При их рассмотрении возбуждено 13 уголовных дел. Как правило, работодатели на стадии предварительного следствия осознают последствия и гасят долги перед работниками еще до суда. В прошлом году сумма причиненного ущерба в результате невыплат зарплат составила почти 35 млн рублей. Благодаря предпринятым следователями мерам арестовано имущество должников стоимостью 9 млн рублей и погашена задолженность по заработной плате в размере более 30 млн рублей. Таким образом защищены права работников различных организаций. Однако это возможно в тех случаях, когда отношения закреплены гражданско-правовым договором, где прописаны права и обязанности сторон, а также размер вознаграждения за труд.

Представителям национальных диаспор офицер СКР напомнила об ответственности за коррупционные преступления. Следственная практика показывает, что иностранные граждане стали чаще привлекаться к уголовной ответственности за дачу взяток должностным лицам, которые также понесли наказание. За незаконную постановку на регистрационный учет иностранных граждан без согласия собственника жилого помещения, получение незаконного денежного вознаграждения только в прошлом году предстали перед судом трое сотрудников госструктур. Капитан юстиции сообщила присутствующим о функционировании в круглосуточном режиме в следственном управлении телефона доверия, предназначенного для более эффективного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

Участники встречи смогли задать вопросы и получить квалифицированные ответы.