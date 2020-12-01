Сотрудника наркоконтроля в Липецке будут судить за превышение полномочий и получение взятки

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с применением насилия, специальных средств), п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемого им лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере, совершенные с вымогательством взятки).

По данным следствия, в феврале 2020 года обвиняемый, состоя в должности оперуполномоченного по ОВД УНК УМВД России по Липецкой области, превысил должностные полномочия, незаконно задержав липчанку.

Под предлогом её отработки на причастность к незаконному обороту наркотиков без соответствующих к тому оснований применил к ней спецсредства – наручники и провел личный досмотр в отсутствие понятых.

Убедившись в непричастности задержанной к обороту наркотиков, фигурант стал вымогать взятку в сумме 30 тысяч рублей за освобождение липчанки от незаконного задержания и возможного незаконного уголовного преследования.

Опасаясь последствий для своих правоохраняемых интересов, задержанная вынуждена была согласиться на незаконные требования сотрудника наркоконтроля и передать ему через посредника требуемую сумму. О противоправных действиях майора полиции липчанка сообщила его коллегам из службы собственной безопасности УМВД России по Липецкой области. Часть от оговоренной суммы взятки передавалась под контролем оперативников.

На время предварительного следствия фигурант был заключен под стражу. Вину в совершении преступлений не признал, выдвинув версию о непричастности. Его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты очных ставок и других следственных действий, выводы судебных экспертиз, результаты оперативно-розыскной деятельности.

Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.