21 марта в Отд МВД России по Становлянскому району по обратилась 90-летняя пенсионерка и сообщила, что 18 марта неизвестная женщина зашла к ней в дом в д. Чемоданово под видом работника банка и сообщила, что в связи со сложной обстановкой в стране будут меняться денежные средства и попросила дать ей денежные средства, чтобы переписать номера купюр.

В результате чего злоумышленница завладела денежными средствами в сумме 45000 руб.

С целью установления свидетелей и очевидцев был проведен подворный обход населенного пункта, в ходе которого было установлено, что по данному населенному пункту передвигался автомобиль неизвестный местным жителям, была установлена марка машины и регион. Но и этого оказалось достаточно, для установления преступников.

При просмотре камер видеонаблюдения установленных на автомобильных дорогах района был установлен автомобиль и государственные регистрационные номера, а также фото предполагаемых преступников.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена и доставлена в полицию неработающая 21-летняя жительница г. Грязи. Подозреваемая раскаялась в содеянном и возместила потерпевшей ущерб в полном объеме.

Возбуждено уголовного дело, предусмотренное частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.