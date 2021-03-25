В преддверии лета сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области начали проверку придомовых детских площадок на предмет отсутствия угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей.

Так, 19 марта 2021 года был осуществлен выезд на детскую площадку, расположенную на ул. Индустриальной в Липецке. В ходе осмотра были выявлены следующие нарушения: сломаны качели, не работает карусель, сетка рабица, которой огорожена площадка, основательно проржавела, местами порвана и лежит на земле острыми краями вверх.

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области подготовил обращение в управляющую компанию и департамент ЖКХ администрации г. Липецка о необходимости приведении площадки в надлежащее состояние.