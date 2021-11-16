Формированию знаний и навыков правильного поведения на дорогах, а также имиджа законопослушного участника дорожного движения в образовательных организациях Елецкого района уделяется значительное внимание. Частыми гостями в сельских школах стали сотрудники Госавтоинспекции. Совместно с педагогами они заботятся о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Так, в школе села Талица на занятии, посвященном основам транспортной культуры, помимо автоинспекторов побывали сотрудники администрации района и педагоги. Гости напомнили школьникам об истории возникновения Правил дорожного движения, о зарождении светофорного регулирования. Особое внимание на уроке было уделено правильному поведению детей на проезжей части.

Взрослые просили учащихся не забывать об обязательном применении в темное время суток световозвращающих элементов. Подчеркивалось, что вечером при движении автомобиля с ближним светом фар водитель способен увидеть пешехода на расстоянии 25-50 метров, если же пеший участник движения применяет световозвращатели, то расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при использовании дальнего света – и до 350 метров. Это дает автомобилисту 15-25 секунд для принятия правильного решения.

Подобное занятие прошло и в селе Казаки. К профилактическому уроку, проводившемуся в местной школе, также присоединились члены родительского патруля. Совместно с автоинспекторами они говорили о большой пользе световозвращающих элементов. Школьники, у кого не оказалось световозвращателя, получили его в подарок. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.