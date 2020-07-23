Сотрудники ГИБДД в Волово проводят подворные обходы владельцев мототранспорта

В Волово профилактические беседы со взрослыми и подростками проводили сотрудники ГИБДД, инспекторы ПДН и участковые.

В летнее время на дорогах сельских муниципальных образований увеличилось число аварий с участием несовершеннолетних водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. В рамках регионального профилактического мероприятия «Лето без опасности» сотрудники полиции проводят превентивные беседы с возможными нарушителями и их родителями.

Так, в подобных мероприятиях в районном центре Волово участвовали автоинспекторы, а также их коллеги из подразделений ПДН, участковые уполномоченные полиции. Участники рейдовых групп особое внимание уделяли вопросам регистрации двухколесной мототехники и пресечению ее незаконного использования несовершеннолетними.

Родителей и подростков полицейские подробно информировали о факторах дорожных рисков и том страшном ущербе здоровью, возможностях смертельного исхода, которые провоцируют нарушители ПДД. На территории Воловского района уже регистрировались ДТП с участием водителей мототехники.

Во время бесед особо подчеркивалось, что в отношении законных представителей подростков, нарушающих ПДД составляются материалы, которые направляются в административную комиссию по делам несовершеннолетних. За шесть месяцев этого года по области по статье 5.35 КоАП РФ за нарушение несовершеннолетними Правил дорожного движения на их родителей было составлено 27 административных материалов.

Такие профилактические мероприятия проводятся и в других сельских районах области.