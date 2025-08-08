Сотрудники Госавтоинспекции контролируют водителей электросамокатов и мотоциклистов в Липецке

Рейдовые профилактические мероприятия, направленные на снижение ДТП с участием наиболее популярных у молодежи средств передвижения, проводят госавтоинспекторы в Липецке. Полицейские организуют разъяснительные беседы с юными любителями электросамокатов, напоминают, где разрешено передвижение на электросамокатах и где в условиях городской инфраструктуры их могут подстерегать опасные ситуации. Кроме того, полицейские привлекают внимание самокатчиков к важности соблюдения скоростных режимов, учету интересов пеших участников дорожного движения, пояснил руководитель региональной Госавтоинспекции Андрей Панасович.

Также профилактические встречи прошли в мотоклубах и центрах проката кроссовых мотоциклов. Полицейские напомнили юным мотоциклистам о запрете передвижения на подобных транспортных средствах по дорогам общего пользования и дали совет всегда при передвижении на кроссовых мотоциклах использовать мотошлемы, другие средства индивидуальной защиты.

«Молодежь любит скорость и экстрим, но важно понимать, что такие увлечения могут грозить серьезными последствиями – и для себя, и для окружающих. Важно напоминать о правилах безопасности, чтобы потом не пришлось жалеть о собственной беспечности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.