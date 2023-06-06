Патрульные автомобили ДПС стали часто подъезжать к школам, где в оздоровительных лагерях отдыхают ребята, и к детским садикам. В рамках областного мероприятия «Внимание – дети!» они знакомят подрастающее поколение с правилами дорожного движения. Так, сотрудники Госавтоинспекции Елецкого района повторяют с малышами основы безопасного поведения пешеходов и велосипедистов, значительное внимание уделяя популярным среди подростков средствам индивидуальной мобильности и мототехнике. Полицейские разъясняют условия правильного управления и напоминают об обязательном использовании средств защиты. Особый интерес у юных участников дорожного движения вызывают патрульные автомобили. Полицейские охотно рассказывают ребятам и о своей технике, а также о служебной деятельности автоинспекторов.

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, занятия и беседы со школьниками и воспитанниками детских садов планируют провести во всех образовательных организациях Елецкого муниципального района. «Профилактика дорожного травматизма, изучение и повторение правил дорожного движения – эти мероприятия должны проводиться среди детей регулярно и охватывать все образовательные организации – и школы, и детсады, и учреждения профессионального обучения», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.