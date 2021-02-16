С 8 по 12 февраля на территории Добринского района в целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил регистрации и допуска к управлению ими, состоялись плановые (рейдовые) осмотры в соответствии с приказом инспекции гостехнадзора Липецкой области №30 от 03.02.2021 года.

В осмотрах приняли участие инженеры-инспекторы инспекции гостехнадзора Липецкой области в Добринском районе совместно с сотрудниками управления по охоте, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

sdr

В ходе мероприятий были обследованы лесные массивы и охотхозяйства района, проверены 5 единиц внедорожной мототехники.

В результате проводимых осмотров был установлен факт эксплуатации снегохода гражданином, не имеющим при себе удостоверения тракториста-машиниста. Вынесено постановление об административном правонарушении.

Также в ходе плановых осмотров, проведены беседы с владельцами снегоходов не зарегистрированных в установленном порядке. В результате разъяснительных работ были приняты заявления на постановку техники на учёт и на проведение технического осмотра снегоходов.