Национальный проект «Безопасные качественные дороги» помимо ремонта и строительства трасс предусматривает общесистемные меры развития дорожного хозяйства, они выделены в отдельный федеральный проект. В частности, регионы обязаны ежегодно увеличивать долю объектов, где используются новые технологии, а также повышать квалификацию работников дорожного хозяйства.

В Липецкой области в 2023 году учебные курсы на разных образовательных платформах прошли более 30 сотрудников управления дорог и транспорта и дорожного агентства Липецкой области, а также более 120 работников областного государственного унитарного предприятия «Липецкдоравтоцентр».

Семь сотрудников прошли программы повышения квалификации при поддержке Российского дорожного научно-исследовательского института (РОСДОРНИИ). За последние четыре года по нацпроекту такие заочные курсы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения без отрыва от рабочей деятельности закончили более 85 работников дорожной отрасли.

Специалисты и инженеры управления смогли актуализировать свои знания о государственных и муниципальных закупках, финансовом контроле, организации дорожного движения, технологиях строительства автодорог. Сотрудники дорожного агентства прошли обучение по разработке проектов интеллектуальных транспортных систем, строительному контролю и цифровизации дорожной деятельности, испытаниям дорожно-строительных материалов, ценообразованию и сметному нормированию.

Один из крупнейших дорожных подрядчиков – областное государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр» – направил на обучение большое количество водителей и дорожных рабочих. Организация обслуживает 5400 километров региональных трасс и каждый год ремонтирует по нацпроекту сотни километров автомобильных дорог. В 2023 году квалификацию повысили 113 водителей, включая специалистов Данкова, города Грязи, райцентров Тербуны и Долгоруково. Четыре специалиста прошли переобучение и получили смежную профессии – водителя и контролёра по перевозке опасных грузов, электрика, специалиста по информационной безопасности. 10 специалистов прошли обучение по охране труда. Еще семь инженерно-технических работников получили дипломы по программе профессиональной переподготовки «Строительство автомобильных дорог и транспортных сооружений» в Липецком государственном техническом университете.

«Повышение квалификации сотрудников очень важно в любой сфере. Эта деятельность должна вестись постоянно, чтобы предприятия соответствовали современным требованиям и развивались. Получение новых знаний сотрудниками дорожной отрасли, уверен, положительно скажется на качестве работы всех подведомственных и подконтрольных организаций», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году дорожникам Липецкой области только в рамках нацпроекта предстоит привести в нормативное состояние 350 километров региональных и муниципальных дорог, а также порядка 10 мостов. С учетом других госпрограмм протяженность всех отремонтированных в текущем сезоне дорог превысит 600 километров.