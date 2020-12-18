Сотрудники и ветераны органов безопасности России принимают поздравления с предстоящим профессиональным праздником

Начальник УФСБ России по Липецкой области генерал-майор Владимир Овчинников и председатель Совета ветеранов УФСБ России по региону Валерий Смольянинов поздравили личный состав управления и ветеранов ведомства с отмечающимся 20 декабря профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации.

«Этот праздник объединяет всех, кто осознанно выбрал сложный и полный ответственности жизненный путь – путь беззаветного служения Родине, – говорится в поздравлении. – Наша страна по праву гордится славной историей отечественных специальных служб. Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью ветеранов, которые и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время профессионально выполняли свои обязанности, укрепляя оборонный, промышленный и научный потенциал государства. Мы помним и свято храним память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, защищая свободу, независимость и безопасность нашей страны.

И конечно, мы чествуем тех, кто сегодня продолжает эти традиции, защищает территориальную целостность и национальные интересы России, права и свободы наших граждан. Личный состав управления, воспитанный в лучших традициях своих предшественников, достойно выполняет долг по защите нашей Родины, вносит свой вклад в ее уверенное и безопасное развитие.

Самые искренние слова уважения и признательности обращаем мы к членам ваших семей, к тем людям, которые, создавая крепкий тыл, вместе с вами переживают все трудности служения Отечеству.

От всей души желаем вам, уважаемые коллеги и ветераны, вашим родным и близким успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия!».