В ИК-2 УФСИН России по Липецкой области состоялся хоккейный матч между сборными осужденных и сотрудников учреждения. Для этого на территории колонии была подготовлена ледовая площадка с воротами.

Игра получилась интересной и напряженной. Победу в товарищеском матче одержали сотрудники учреждения со счетом 8:4.

“Проведение таких турниров среди осужденных способствует ведению здорового образа жизни и развитию морально-волевых качеств”, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

В исправительных учреждениях Липецкой области регулярно проводятся соревнования по футболу, игры в шахматы, шашки, настольный теннис. В 2021 году проведено 1735, в которых приняли участие более 3000 осужденных.