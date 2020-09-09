Сотрудники лесничества и чиновники городской администрации в Липецке очистили от мусора более 5 га леса

8 сентября на территории Липецкого городского лесничества в рамках акции «Очистим лес от мусора»была проведена уборка территорий лесных массивов вблизи Силикатных озер.

Сотрудники ОКУ«Липецкое городское лесничество» и работники администрации Левобережного округа г. Липецка (всего – 20 человек) очистили от мусора более 5 га леса. Было собрано и вывезено 8 куб. метров бытовых отходов. В мероприятии приняли участие 20 человек.

Управление лесного хозяйства Липецкой области напоминает жителям региона: при посещении лесов не оставлять за собой мусор, соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Важно беречь природу и поддерживать чистоту в наших и без того нагруженных промышленностью лесах для того, чтобы потом мы смогли показать всю красоту этого мира нашим следующим поколениям.