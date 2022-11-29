Форум сотрудников центров «Мои Документы» в Липецкой области «Путь героя МФЦ. Определяем новые горизонты» впервые проходит в регионе. Он открылся накануне на базе Центра опережающей профессиональной подготовки.

Губернатор региона Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что центры «Мои Документы» постоянно развиваются и стремятся к новым вершинам. «Сегодня Липецкая область с точки зрения внимания к МФЦ и жителям региона, которые получают государственные и муниципальные услуги, – одна из лучших в России. И во многом этот успех достигнут благодаря сотрудникам центров, которые повышают свои компетенции и делают такую важную и очень нужную работу».

Три дня сотрудники МФЦ будут участвовать в тренингах на развитие профессиональных компетенций, которые проводят психологи, игропрактики, эксперты в сфере коммуникаций, эмоционального интеллекта, стресс-менеджмента, управления командами. Через игровой формат они освоят методы управления своим эмоциональным состоянием, научатся не паниковать в стрессовой ситуации, поймут, как грамотно выстраивать коммуникацию. Отработают на практике инструменты эффективного антистрессового общения, получат заряд позитивной энергии и хорошего настроения.

«Такой форум мы проводим впервые. В эти несколько дней мы попытались вложить максимум охвата сотрудников центров «Мои Документы». Такие встречи надо использовать для того, чтобы лучше узнать самих себя, своих коллег, чтобы учиться друг у друга. Кроме этого, форум – возможность напрямую пообщаться с руководителями, поделиться идеями, предложениями, как стать еще лучше для жителей региона», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Форум завершится 30 ноября. В этот день состоится финал регионального конкурса «Лучший сотрудник центров предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы».