В честь столетия российской гражданской авиации в Липецком аэропорту за многолетний добросовестный труд наградили лучших сотрудников службы. Благодарностями, грамотами и памятными медалями отмечены 95 работников липецкого авиапредприятия. В том числе Почётную грамоту и памятный знак от губернатора Липецкой области получила мойщик воздушных судов Людмила Коновалова. Благодарность главы правительства региона объявлена восьми сотрудникам, ещё девять получили благодарственные письма от правительства области.

История аэропорта «Липецк» начинается с февраля 1954 года. На сегодня он имеет международный статус, его деятельность обеспечивают 270 сотрудников. В настоящее время аэропорт находится в вынужденном простое, но коллектив приводит в порядок инфраструктуру и готовится к новому витку развития. Как сообщил директор аэропорта Юрий Сушков, у предприятия есть хорошие перспективы: на этой неделе в Москве должен быть подписан договор долгосрочной аренды с группой компаний «Аэрофьюэлз» – одним из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России. В последние годы компания активно занялась развитием и модернизацией региональных аэропортовых комплексов.

Помимо этого, ряд работ по реконструкции и строительству федеральных объектов на территории аэропорта в 2024-2027 годах намерено провести Министерство транспорта Российской Федерации. На эти цели в федеральной адресной инвестиционной программе в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры аэропорта предусмотрено почти 3 млрд рублей.

«Аэропорт является стратегическим объектом области. Особенно он важен в связи с развитием экономики региона и расширением партнерских связей с зарубежьем. Поэтому необходимо решать вопросы повышения качества воздушных перевозок и расширения географии полетов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.