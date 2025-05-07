Сотрудники липецкого завода «Электроаппарат» получили награды

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В рамках празднования 100-летия Всероссийского общества слепых заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов посетил предприятие ООО ЛПО «Электроаппарат», где успешно реализуется программа социальной ответственности бизнеса.

На производстве, специализирующемся на выпуске низковольтной аппаратуры и электротехнических компонентов, работает 236 сотрудников, из которых 124 человека с ограниченными возможностями здоровья. Предприятие демонстрирует высокие показатели качества продукции при минимальном уровне брака.

«Электроаппарат» активно развивается благодаря поддержке правительства Липецкой области, включающей субсидии, льготное кредитование и участие в федеральном проекте «Производительность труда». В торжественной обстановке Сергей Курбатов вручил благодарственные письма Правительства Липецкой области лучшим сотрудникам.

«Создание комфортных рабочих мест для людей с инвалидностью – важная социальная задача. «Электроаппарат» показывает, как эффективно можно сочетать производственные показатели с социальной политикой», – отметил Сергей Курбатов.

Предприятие продолжает расширять сотрудничество с производителями бытовой техники, оставаясь значимым участником региональной экономики и примером успешной инклюзивной практики. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.